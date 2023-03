Jesús Gallardo tras el fracaso del Tri en Qatar: 'Te relajas un poco y no entregas todo'

El lateral de Rayados de Monterrey, Jesús Gallardo, habló sobre la eliminación del Tri en Qatar 2022, después de que el cuadro azteca quedó eliminado en la Copa del Mundo en Fase de Grupos.

Quien confesó que el Tricolor no tuvo el mejor momento en Qatar y se confiaron en los partidos correspondientes, donde solo ganaron un partido, empataron ante Polonia y perdieron contra Argentina.

"A veces eso le falta al futbolista mexicano o a mí personalmente: que te relajas un poco y no entregas todo. Tal vez en la Liga se permite eso de que si no das el cien no pasa nada, puedes seguir jugando y competir, pero a ese nivel, en el Mundial, no hay momento para relajarse ni un instante, porque son jugadores de calidad, que están en la élite y me quedó eso de experiencia", admitió Gallardo para TUDN.

"A veces la competencia se relaja en la Concacaf y eso lo debemos dejar atrás, salir siempre al 100 por ciento, que todos le quieren ganar a México y tratar de demostrar también eso, que somos el rival a vencer en la Concacaf, darnos a respetar y demostrar que somos una buena selección", comentó.

