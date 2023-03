Aficionados piden que Santiago Giménez vaya a la Selección de Argentina, pero por regla, ya no es elegible para jugar con el conjunto albiceleste.

El delantero del Feyenoord tiene la doble nacionalidad y hasta antes del jueves tenía la posibilidad de jugar con cualquiera de las dos selecciones, sin embargo, al jugar en contra de Surinam por regla ya no puede vestir la playera de Argentina.

Giménez ya había dicho abiertamente que sólo representaría a la Selección Mexicana, y aunque ya había jugado con el tricolor, no lo había hecho en un torneo oficial, por lo que tenía la posibilidad de aún poder jugar con Argentina.

Ahora el delantero sólo puede jugar con México al haber jugado en la Concacaf Nations League lo cual de acuerdo con él es lo que siempre quiso hacer: “Mi corazón me dijo que era mexicano y que no tendría por qué representar a un país del que no me sentía con pertenencia. Yo pertenezco a México, soy mexicano, y siempre fue así”.

