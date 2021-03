JJ Macías sobre una posible dupla con Raúl Jiménez en el Tri: 'Vamos a ser letales'

José Juan Macías, delantero de las Chivas, mencionó que la mejor opción al ataque de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar sería él junto a Raúl Jiménez.

"Hablando de centro delanteros Raúl Jiménez junto conmigo, vamos a ser letales", opinó Macías en entrevista para TUDN.

Raúl continúa con su recuperación tras la fractura craneal que sufrió ante el Arsenal, y ya realizó ejercicios con balón en el entrenamiento del Wolverhampton.

El atacante del Rebaño Sagrado también vio con buenos ojos un posible llamado al Tri de Rogelio Funes Mori. "Si ayuda a elevar el nivel de la Selección Mexicana, quien sea es bienvenido", dijo Macías.

Por último, Macías comentó que no se siente en el límite de su nivel futbolístico y que aún ve lejano el llegar a su máximo potencial.

"Me siento bien, me siento pleno, tengo mucho por dar. No me siento en mi techo, estoy lejos todavía, pero estoy en un gran momento", mencionó Macías.