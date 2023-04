El exportero de la Selección Mexicana y de los Pumas de la UNAM, Atlante, Cruz Azul, Puebla y Tigres, entre otros equipos, habló sobre la crisis en la portería que vive el futbol nacional, asegurando que es un problema de los formadores de porteros.

"No hay formadores de porteros, se quedaron atrás, hoy en las fuerzas básicas no existen. Hoy en día tu ves a los porteros y, con mucho respeto, no saben salir, no saben perfilarse, no saben controlar una pelota. Que no es culpa de ellos, es de quienes los forman", aseguró Campos en una entrevista con La Última Palabra, programa de Fox Sports.

"NO HAY FORMADORES DE PORTEROS" Campos dijo que nos quedamos atrás en los formadores de quienes están en el arco. "No respetan procesos" "Los porteros no saben salir" #LUP pic.twitter.com/weiDEJSWBp — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 8, 2023

El ahora comentarista de TV Azteca aseguró que nunca un portero le ha pedido un consejo o ayuda para mejorar, asegurando que en su época de jugador él en repetidas ocasiones le pidio a Pablo Larios o a Héctor Miguel Zelada que le enseñaran a corregir sus errores. Aseguró que los porteros de hoy en día 'creemos que lo sabemos todo y ahí están los resultados'

Esta crítica se da en el contexto en que en la última presentación de la Selección Mexicana el público en el Estadio Azteca abucheó a Guillermo Ochoa, hecho que abrió un duro debate sobre una presunta campaña orquestada por los medios de comunicación como TV Azteca o la figura de Oswaldo Sánchez, contra algunos jugadores, entre ellos, el arquero de la Salernitana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JORGE CAMPOS SE ARREPIENTE DE NO CRITICAR A LA FEMEXFUT CUANDO ERA JUGADOR