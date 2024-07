Juan Carlos Osorio "avala" llegada de Rafa Márquez a Selección Mexicana

Juan Carlos Osorio ve con buenos ojos la llega da de Rafael Márquez al banquillo de la Selección Mexicana como auxiliar de Javier Aguirre. De acuerdo con información de Gibrán Araige, ya hay un acuerdo verbal con el excapitán del Tri para que se sume al proyecto de cara a la Copa Mundial 2026.

Al respecto, el colombiano consideró que el aporte de Márquez Álvarez será muy bueno para el futbol mexicano. “Rafael es un extraordinario hombre de futbol, una carrera brillante, varios mundiales, muchos partidos importantes en su carrera".

"Se ha preparado y creo será de gran ayuda para el futbol mexicano”, mencionó el técnico colombiano cuando se le cuestionó sobre el tema tras el empate entre Atlético San Luis y Xolos de Tijuana en el partido correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2024.

Osorio coincidió con Rafa Márquez en la Selección Mexicana durante el proceso mundialista para Rusia 2018, así como en el certamen mundial de la FIFA. Por ello, además de conocer lo que implica dirigir al Tri, sabe de la relevancia del 'Kaiser' quien, según la información de Araige, tras ser auxiliar del 'Vasco' se quedaría como técnico para el Mundial de 2030.

Torrent no quiso opinar de la Selección Mexicana

Por otra parte, el técnico de los potosinos, Dómenec Torrent prefirió mantenerse al margen de la situación del Tri. Aunque consideró que Rafa ha hecho un buen trabajo con el club blaugrana, enfatizó que no se siente con autoridad para opinar sobre las decisiones de la FMF.

"No voy a hablar de la Selección Mexicana ni de Rafa, ha hecho un trabajo excepcional con el Barcelona B, con chavos muy, muy jóvenes, lo ha hecho muy bien, pero son temas que no quiero opinar. No me quiero meter, no conozco la idiosincrasia a fondo de lo que es la Selección Mexicana. Solo sé que Rafa lo ha hecho muy bien", indicó.

