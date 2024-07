César ‘Chino’ Huerta agradecido con Jimmy Lozano: “Me dieron la oportunidad de mi vida”

Tras la salida de Jaime Lozano de la Selección Mexicana, César ‘Chino’ Huerta, extremo de Pumas, señaló que para Jimmy solo tiene palabras de agradecimiento por haberle dado la oportunidad de representar a México en la Copa América. Asimismo, señaló que está 100% enfocado en los Felinos de cara al Apertura 2024 y Leagues Cup.

Tras haberse quedado en Fase de Grupos del certamen de CONMEBOL, Lozano fue destituido del Tricolor. Ante esto, Chino señaló que estará agradecido con el y su cuerpo técnico por haberle dado sus primeros minutos con la Selección Mexicana.

“Con Jimmy y con su cuerpo técnico no tengo nada más que decir más que agradecerles. Me dieron la oportunidad de mi vida, me regalaron lo más bonito que se le puede dar a un futbolista que es ponerte la playera de la Selección y esa es una oportunidad que muy pocos tenemos la posibilidad y le deseo éxito en sus futuros proyectos”, comentó Chino.

Durante la estancia de Jimmy en el Tricolor, César Huerta jugó 10 partidos con el combinado azteca. Fueron siete amistosos, dos de Copa América y uno de Nations League, en los que acumuló 437 minutos de juego, un gol y una asistencia.

Asimismo, de cara a este nuevo semestre en Liga MX, Huerta señaló que la competencia interna de Pumas ha aumentado con la llegada de Ruben Duarte, Jorge Ruvalcaba, Ignacio Pussetto y Michell Rodriguez. De igual forma, señaló que el grupo está fuerte y que se encuentra 100% enfocado en la escuadra universitaria.

“El equipo está muy unido y fuerte. Va a haber mucha competencia interna con los refuerzos que llegaron y con mis compañeros que ya estaban el torneo pasado. Es un gran grupo y vamos a pelear grandes cosas. Estoy enfocado 100% en Pumas, en ayudar desde el lugar donde me toque”, agregó.

