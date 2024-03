La Volpe sobre su salida de la Selección Mexicana en 2006: "Yo no me fui, me echaron"

Ricardo La Volpe, 18 años después de ser cesado de la Selección Mexicana, reveló que él quería seguir al mando del Tricolor, sin embargo, no se lo permitieron. Y es que tras ser eliminados en Octavos de Final de la Copa del Mundo en Alemania, el estratega argentino no continuó con México.

En aquel Mundial, la Selección Mexicana fue eliminada por Argentina en los Octavos de Final, con el golazo inolvidable de Maxi Rodríguez. A pesar del 'trago amargo', las sensaciones de los comandados por el argentino fueron buenas en cuanto a estilo de juego.

Sin embargo, al no llegar al quinto partido, la Federación Mexicana de Futbol terminó por cesar a La Volpe y no le dio continuidad al proyecto de Ricardo. Y es que en la Eliminatoria de CONCACAF para el Mundial, México firmó una de sus mejores actuaciones, pero no le dieron crédito a La Volpe para continuar en el cargo.

Ante esto, David Faitelson, periodista de TUDN, señaló que Ricardo tenía que haber seguido al frente del Tricolor después de 2006, sin embargo, el exestratega de equipos como América y más, señaló que el quería mantenerse con la Selección, pero lo corrieron.

"No, me echaron, ¿quién se fue? Nadie se iba a querer perder ser director técnico de la Selección cuatro años más... me echaron", comentó Ricardo en el programa de TUDN.

En su paso por la Selección Mexicana, Ricardo La Volpe dirigió 71 partidos, ganó 38, empató 15 y perdió 18, además de ganar la Copa Oro del 2003. En total, el estratega argentino estuvo a cargo del Tricolor por más de mil 300 días.

