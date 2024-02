¿Le quitará la titularidad a Ochoa? Ángel Malagón quiere estar 'sí o sí' en el Mundial de 2026

Luis Ángel Malagón, portero del América, ha mostrado su intención de estar con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026 y ha dejado en claro que hará todo por ser convocado. De igual forma, el arquero de las Águilas dejó en claro que la competencia con Guillermo Ochoa, Julio González y Antonio Rodríguez es fuerte, pero hará lo posible por ser uno de los tres guardametas de México en el próximo Mundial.

En una entrevista para Fox Sports, Malagón señaló que a pesar de su deseo de ser titular con el Tricolor, la decisión no es de él. Sin embargo, comentó que pase lo que pase, la competencia será con respeto, pues a los demás porteros les ha mostrado cariño.

"El tema de la Selección es algo que la gente encargada debe decidir. Con los porteros suele hacerse mucha polémica, pero 'Memo' Ochoa es mi amigo y lo quiero mucho, igual que Toño Rodríguez y Julio González. En esta posición uno se quita o se pone cada tres días que juegas", expresó Luis Ángel.

Desde su llegada a Coapa, 'Mala' ha jugado 44 partidos, en los cuales ha recibido 40 goles y ha mantenido su portería imbatida en 21 ocasiones. Su solvencia en el arco fue clave para que las Águilas se coronaran en el Apertura 2023, algo que a él lo tiene contento y señaló que seguirá en busca de dar lo mejor de sí mismo para poder estar en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

"Disfruto en donde estoy, en América soy feliz. No quiero entrar en polémicas. Si me siguen convocando, voy a seguir trabajando para estar ahí. Mi sueño es estar en un Mundial, no lo niego. Faltan dos años y creéme que me voy a tirar de cabeza por obtener un lugar y estar ahí", declaró.

Asimismo, el arquero de 26 años destacó todo lo que pasó para llegar a donde está ahorita, por lo que ahora disfruta las recompensas de su esfuerzo a lo largo de 14 años.

"Desde mi trinchera hago las cosas para que me vaya bien a mí y al equipo. Lo que hoy tengo lo disfruto mucho porque me costó bastante. Fueron 14 años desde que salí de mi casa hasta ganar el título, fueron más las malas que las buenas, pero picar piedra me hace disfrutarlo tanto", sentenció.

