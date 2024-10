Luis García sobre Valencia, rival de México: 'Es de tercera línea, por no decir de cuarta'

El partido de la Selección Mexicana ante Valencia no es algo que agrade al exfutbolista mexicano, ahora analista en Azteca Deportes, Luis García. El 'Doctor' consideró al club español como un rival de poca jerarquía por su complicada actualidad.

García reconoció que la propuesta no es mala, pero señaló que la Selección debería buscar a rivales más fuertes que puedan representar un desafío mayor, pues Valencia ocupa la 18va posición de la tabla en LaLiga de España.

"El ejercicio no era malo, pero si vas a abrir la puerta en ese sentido pues échale más ganitas. Puedes encontrar a un club de segunda línea, porque hoy Valencia es de tercera línea, por no decir de cuarta. No era una mala idea y penosamente la implementación fue horrible", indicó Luis García en programa de Azteca Deportes.

El narrador, Christian Martinoli lanzó algunas propuestas de clubes, que para él podrían funcionar mejor que Valencia, también en favor de la asistencia al estadio y a la calidad del juego.

"¿Quieres que se llene el estadio? Métele 500 mil dólares más, un millón de dólares más y tráete al Inter de Miami, que no tiene cambio de horario, que trae a Messi aunque no juegue, que te va a llenar el estadio con Busquets o con Jordi Alba", dijo Martinoli.

Cabe recordar que México ya está clasificado al Mundial de 2026, debido a que será anfitrión de la gran fiesta internacional, al lado de Canadá y Estados Unidos, por esta razón, el Tri busca clubes como rivales en vez de selecciones que están ocupadas en sus clasificatorias.



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CUÁL ES EL RENDIMIENTO DE LOS MEXICANOS EN EUROPA PREVIO A LA FECHA FIFA?