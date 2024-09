Malagón asegura que tuvo 'fortaleza mental' luego de perderse la Copa América 2024

Luego de ser titular en el arco de la Selección Mexicana en el amistoso frente a Canadá, Luis Malagón, portero del América, habló con los medios, en donde confesó la clave para mantenerse firme luego de causar baja para la Copa América.

El portero mexicano afirmó que la fortaleza mental fue lo que le ayudó para no decaer tras ser baja de la pasada Copa América 2024.

"Me costó mucho, quieras o no al final del día, hay cosas que te mueven no, pero bueno, creo que la fortaleza mental y todo lo que comunicaba acá, lo que yo creo que es fuerte para mí, me hace ir para delante", confirmó Luis.

Por otra parte, Malagón expresó que siempre agradecerá a sus padres por no dejarlo caer en momentos complicados como lo fue al quedarse fuera de Copa América.

"Yo siempre voy a trabajar, le voy a agradecer a Dios, a mis padres, por nunca dejarme caer y para delante", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AFICIÓN ABANDONA AL TRI EN DALLAS; MENOS DEL 50 POR CIENTO DE AFORO EN EL MÉXICO VS CANADÁ