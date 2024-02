Martinoli 'explota' contra Jaime Lozano tras ausencia de Alan Mozo en la Selección Mexicana

Christian Martinoli, narrador de futbol en TV Azteca, expresó su sorpresa y descontento por la omisión de Alan Mozo en la lista preliminar de 60 futbolistas de la Selección Mexicana para el Final Four de la Nations League, anunciada el 26 de febrero. Martinoli comparó el desempeño de Mozo con otros defensores, destacando que el jugador de Chivas supera en minutos jugados a futbolistas como Kevin Álvarez del América, Julián Araujo en Las Palmas y Jorge Sánchez en el Porto.

Durante su participación en el programa 'En Caliente', Martinoli analizó los números de Mozo y cuestionó la ausencia del jugador en la convocatoria. "Se le criticó mucho que le gustaba más atacar que defender, pero poco a poco ha ido mejorando. No sé qué más tiene que hacer un jugador como él para que sea convocado. No sé si haya algún tema disciplinario que por eso no lo quieran llamar, porque llamas a otros que no juegan nunca”, afirmó Martinoli.

La noticia de la exclusión de Mozo de la lista preliminar reavivó rumores sobre un posible conflicto entre el jugador y el director técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano. Se especula que Mozo habría reclamado a Lozano su ausencia en la lista final de los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que podría haber llevado a su supuesto veto del Tricolor.

Asimismo, el comentarista de TV Azteca señaló que de los laterales derechos en la lista preliminar, ni uno tiene más minutos jugados que Alan Mozo en sus respectivos equipos.

“Kevin Álvarez tiene el 43% de minutos jugados con América, Julián Araujo el 15%, Jorge Sánchez el 8% y Alan Mozo el 68%. El que más minutos tiene, es al que no convocaron", expresó.

Cabe mencionar que Mozo ha demostrado una mejora progresiva en su juego, superando críticas anteriores que cuestionaban su preferencia por el ataque sobre la defensa. Sin embargo, su notable rendimiento no ha sido suficiente para asegurar su convocatoria al equipo nacional.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL: ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE LE HA GANADO A ESTADOS UNIDOS EN TODA LA HISTORIA?