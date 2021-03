Mexicano en Rosario Central: 'Me veo en el Tri haciendo dupla con Chaquito Giménez'

Luca Martínez Dupuy nació en San Luis Potosí y se hizo futbolista en Argentina. Tiene 19 años, es delantero y lleva dos goles en cuatro partidos de Liga de Argentina con el Rosario Central. Ya eligió a la Selección Mexicana y se ve haciendo dupla con Santiago Giménez en el Tricolor.

"Me entusiasma mucho poder ser parte de la Selección Mexicana. Me veo haciendo dupla con Santiago, ayudándole con el trabajo sucio y abriéndole espacios para que él se luzca y al equipo le vaya bien", confesó en charla con RÉCORD desde Rosario, Argentina.

Es hijo de Nahuel Martínez, un defensa argentino que fue parte del Real San Luis y el Atlético Mexiquense a finales de los 90's y principios de los dosmiles.

Hay festejos que quedarán guardados para siempre en el corazón: @Lmartinezdupuy , delantero de @CARCoficial, marcó su primer gol con la camiseta del Canalla y lo celebró con una dedicatoria especial... #EstoEsPasión, vivila con nosotros pic.twitter.com/mKYfEcDDqo — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) February 18, 2021

Luca está convencido de que más allá de los entrenamientos a los que fue llamado a finales del año pasado, formará parte del Tricolor en los siguientes años.

Le ilusiona hacer una dupla que combine lo mejor de Argentina y México para que el equipo triunfe.

Luca pudo decantarse por la Albiceleste, pues prácticamente toda su vida se ha dado en ese país, pero la confianza que le dio el Tri ha sido clave para la decisión que ya tomó.

"El año pasado me buscaron, me llamaron cuando yo recién arrancaba acá y eso me motivó mucho. Me mostraron mucha confianza y eso me convenció", reconoció el delantero.

En el club Canalla es entrenado por Cristian 'Kily' González, quien jugó el Mundial de Corea-Japón 2002 con Argentina. Él ya le dio su aprobación para que busque la gloria con el equipo verde, blanco y rojo.

"Lo hablé con 'Kily' y me dijo que sí, que si estoy convencido de jugar con la Selección Mexicana me esfuerce y me gane el puesto, que le dé con todo. Yo prometo dejarme la piel para responder a la confianza que me den", insistió el juvenil.

