Selección Mexicana: Luca Martínez, delantero de la Sub-20 comparó su estilo con el de Chicharito

Luca Martínez, delantero de Rosario Central ha sido convocado por el técnico de la Selección Mexicana sub-20, Raúl Chabrand para los juegos de la próxima Fecha FIFA.

Martínez nació en San Luis Potosí, México y es hijo de Nahuel Martínez, un exjugador argentino que militó en Toluca, Tigrillos y San Luis entre 1999 y 2004, por lo que tiene la doble nacionalidad. El atacante del conjunto Canalla ha recibido su primer llamado para vestir la camiseta Tricolor y aseguró que su estilo de juego se asemeja al de Javier Hernández.

"Yo creo que a Chicharito, porque es un poco más potente, va al frente, creo que más a Chicharito; creo que Raúl es un poco más técnico, hoy en día me identifico más con Chicharito", comentó el delantero en entrevitas con TUDN.

¡Martínez Dupuy de Selección! Nuestro delantero fue citado a la Selección Sub 20 de México. ¡Felicitaciones Luca! https://t.co/D86rhplgkT pic.twitter.com/z7RhAc7K5a — Rosario Central (@CARCoficial) October 31, 2020

Aunque su camino en Selección está comenzando, destacó que desea jugar al lado de Raúl Jiménez en el ataque nacional.

"Me gustaría estar con Raúl ahí, ser un poco más movedizo, jugar con él artriba sería algo hermoso, pero tampoco te puede decir mucho porque no sé, es algo que no creía y no me esperaba", reconoció.

El juvenil también demostró que tiene sus objetivos muy claros, entre los que se encuentran ganar el Mundial.

"Hoy en día es la sub-20, poder ganar el Mundial; despupes subir a la Sub-23 y ganar; despupes a la mayor y ganar el Mundial, yo voy por todo, quiero ganar todo, mis objetivos son esos", destacó.

