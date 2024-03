Miguel Herrera: 'Jaime Lozano ha hecho un buen trabajo; Estados Unidos fue un bache'

Miguel Herrera, técnico de Xolos y exentrenador de la Selección Méxicana, aseguró que la derrota del Tri contra Estados Unidos en la Final de la Nations League se trató de un "bache", pues considera que Jaime Lozano ha hecho un buen trabajo al frente del equipo.

En entrevista con RÉCORD+, el estratega mexicano señaló que es importante que se le dé confianza a Lozano si es que México quiere dar "un paso trascendental" en la próxima Copa del Mundo.

"Es un bache (derrota contra Estados Unidos). México no lo está haciendo mal; Jaime está haciendo un buen trabajo. Si queremos llegar al Mundial con una idea y hacer algo trascendental, hay que darle confianza a Lozano; lo ha hecho bien, hay que darle un voto de continuidad El bache ha sido Estados Unidos y no solo de él, también del Tata y no se les ha podido ganar en las últimas competencias", explicó.

Asimismo, Herrera admitió sentir "impotencia" tras el resultado ante los norteamericanos y comentó que el futbol mexicano no ha logrado avanzar ni crecer al ritmo que los ha hecho Estados Unidos.

"Impotencia. La verdad es que Estados Unidos ha avanzado a pasos agigantados. Todos juegan en Europa; ellos crecen y nosotros no terminamos de hacerlo. Fue un partido en el que fueron mejores. Hay que seguir trabajando para regresar a tener confianza y volver a ganarles", agregó.

