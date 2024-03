¿Culpan al DT? Chucky Lozano señala el error de México en la Final: “El planteamiento no fue el correcto”

Luego de la derrota de la Selección Mexicana ante su similar estadounidense, Hirving Lozano, quien fue titular, salió para dar la cara y disculparse con la afición, agregando también que el futbol del país atraviesa por un bache.

“Yo creo que ya está dicho, lo han dicho muchas veces, no hay nada más que decir, Estados Unidos ha crecido mucho, tiene buenos jugadores en ligas importantes, que lamentablemente en México no está. Es un bache de muchas cosas, creo que en muchas selecciones ha pasado, ahora nos ha tocado a nosotros, tenemos que afrontarlo, mejorar, ser autocríticos y pedir una disculpa a la afición y a todos los mexicanos”, mencionó el ‘Chucky’.

“Es futbol, yo creo que como dije son partidos que tenemos que aprender, hay muchos jugadores que no juegan este tipo de partidos muy seguido con grandes jugadores como los de Estados Unidos, aprender, mejorar y seguir aprendiendo, esto es experiencia y es muy importante para un futbolista”, dijo Lozano.

“No salimos en nuestro mejor día, el planteamiento no fue el correcto yo creo, dejamos de hacer cosas en general, como dije, hay que ser autocríticos, ver qué es lo que faltó y seguir trabajando”, agregó el jugador del PSV.

Jorge Sánchez pide disculpas a la afición

“No sé si pueda darte un análisis ahora, me encuentro un poco triste, hemos trabajo mucho, como no tienes una idea y me pongo muy triste porque yo veo a mis compañeros, me veo a mí, cómo nos matamos dentro del campo, cómo analizamos los partidos, le dedicamos muchas horas al futbol y esta vez no se dio el resultado como queríamos”, comentó el mexicano.

“Veníamos tan felices de una Copa Oro, de quedar campeones, del partido que dimos ante Alemania y ahora nos encontramos con esto, la afición no se merece eso, si estamos trabajando bien hay que trabajar el doble… Estoy muy triste, mi familia se quedó en Porto y yo diciéndoles que cuando ellos se despierten nos van a ver campeones, me pongo muy triste por eso, hemos trabajado mucho y no se han dado los resultados”, agregó Sánchez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡DOS A CERO! CHRISTIAN PULISIC SE BURLA DE MÉXICO A MEDIA PREMIACIÓN DE LA NATIONS LEAGUE

Con este resultado, México ya acumula siete encuentros sin poder vencer a la selección estadounidense, ya sea en amistosos o partidos oficiales. La última victoria del ‘Tri’ sobre los Estados Unidos fue en un amistoso en septiembre del 2019.