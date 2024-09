Miguel Herrera responde a Jardine y Paiva sobre regla de menores: 'No tendrían que estar opinando del Tri'

Miguel 'Piojo' Herrera respondió a las críticas que André Jardine y Renato Paiva hicieron hace unos días a la regla de menores en la Liga MX, especialmente a las del brasileño, quien aseguró que los clubes no tienen por qué formar jugadores para la Selección Mexicana.

Aunque el técnico mexicano dijo estar de acuerdo con ellos respecto a la formación de futbolistas, aclaró que, al ser extranjeros, no tendrían que estar opinando sobre el Tri, por lo que les pidió tener más respeto por México, país en el que trabajan.

"Son dos extranjeros que no tendrían que estar opinando de la Selección Mexicana, trabajan en esta liga y cobran de esta liga, tendrían que tener mucho más respeto por el país en el que están. Pero también estoy un poco de acuerdo con ellos, los clubes tienen que formar jugadores para sus equipos, no pensando en si van a la selección o no", dijo en entrevista para el Buen Morning de RÉCORD+.

Además, explicó que él cree que la regla de menores podría estar causando molestias en los técnicos extranjeros, puesto que los lleva a correr riesgos y quieren cuidar su trabajo.

"Se equivocan en hablar sobre si tienen que formar jugadores para la selección. Les debe de molestar la regla porque son extranjeros y están buscando cuidar su chamba", agregó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: XAVI HERNÁNDEZ OPINA SOBRE LA LLEGADA DE RAFA MÁRQUEZ AL TRI: "ES UN ACIERTO"