¡Levanta la mano! Rodolfo Pizarro quiere jugar con Selección Mexicana el Mundial de 2026

Regresar a Selección Mexicana y jugar en la Copa Mundial de 2026 es el mayor anhelo de Rodolfo Pizarro. Así lo compartió el propio jugador en su presentación con Mazatlán, en su regreso a la Liga MX tras un breve paso por Europa en el futbol de Grecia.

“Respecto al Mundial, claro que tengo deseo de ir. Espero primero hacer bien las cosas aquí y después tener la oportunidad de ir”, declaró Pizarro, quien no es llamado al Tri desde septiembre de 2022, cuando se quedó en la banca en el partido amistoso contra Paraguay.

Mientras que la última vez que jugó como seleccionado nacional fue en junio de ese mismo año, cuando disputó 62 minutos en la victoria 3-0 contra Surinam en la Liga de Naciones de la Concacaf. Por lo que ahora buscará retomar su mejor nivel con los Cañoneros para que Javier Aguirre le tome en cuenta.

Pizarro apunta contra directiva de AEK Atenas por falta de actividad

Por otra parte, el futbolista aseguró que su falta de minutos en el futbol griego fue porque la misma directiva de su exequipo le pidió al técnico, Matías Almeyda, que no utilizara al mexicano. “En realidad no lo logro entender por qué Matías (Almeyda) me decía que la directiva no quería que jugara ni nada".

"No lo logro entender porque al final el técnico también decide. Yo siempre estuve en comunicación con Matías (Almeyda), hasta la fecha. La relación estuvo muy bien, pero al final no logro entender por qué”, finalizó el futbolista, que realizó el viaje a Monterrey para el compromiso de Mazatlán ante Rayados en la Jornada 9 del certamen.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ÁNGEL MALAGÓN SE DESHACE EN ELOGIOS HACIA GUILLERMO OCHOA Y DESCARTA RIVALIDAD