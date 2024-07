Néstor de la Torre lanza dardo a directivos del Tri: 'Nos siguen dando atole con el dedo'

Néstor de la Torre, exdirectivo de la Selección Mexicana y quien trabajó junto a Javier Aguirre durante el Mundial 2010 en Sudáfrica, expresó su opinión crítica sobre la reciente reestructuración del cuerpo técnico de cara al Mundial 2026.

Según De la Torre, la llegada de Javier Aguirre como director técnico, junto a Rafael Márquez como auxiliar, no es más que una solución temporal para calmar a la afición.

Los recientes cambios en el equipo técnico han generado un gran debate, especialmente tras la destitución de Jaime Lozano, quien dejó su puesto después de que la Selección Mexicana fuera eliminada en la fase de grupos de la Copa América.

“Para mí, esto es una aspirina para toda la afición”, comentó De la Torre en una entrevista con ESPN.

“Estamos pensando en cómo saco las cosas rápidas y no que realmente hago algo o una estructura a futuro. Estoy seguro, termina el Mundial y Javier se va, él es buenísimo para un impacto de un año o un año y medio, pero para largo plazo no veo que estén haciendo nada los dueños. Siguen dando atole con el dedo”.

Al abordar la designación de Javier Aguirre como director técnico de la Selección Mexicana por tercera ocasión, De la Torre destacó las cualidades del entrenador en la toma de decisiones.

“Javier (Aguirre) es alguien coherente, normalmente hace lo que dice, es alguien confiable en ese sentido. Es fuerte, no le da miedo, no le da miedo ni le tiembla la mano para tomar decisiones. Es de los pocos entrenadores que lo que acordamos lo ha respetado, es comprometido”, indicó.

Sin embargo, De la Torre expresó ciertas reservas respecto a Rafael Márquez, quien se unirá al equipo de Aguirre como auxiliar técnico. Aunque elogió sus habilidades como jugador y su liderazgo, De la Torre mostró incertidumbre sobre su capacidad para asumir el rol de entrenador.

“Rafa Márquez, para mí es alguien totalmente novedoso, muy virtuoso en el futbol, de los dos principales futbolistas que hemos tenido en México, pero es muy diferente ser entrenador y normalmente el que es tan virtuoso futbolísticamente, es mejor entrenador. Tiene dos años nada más de auxiliar, no lo conozco como entrenador y hay diferentes formas de ser líderes. Rafael era líder de la Selección, hablando futbolísticamente, no hablando con personalidad, con fuerza, con ideas y manejo del grupo. No era su gran virtud. Su gran virtud era ser el gran ejemplo”, afirmó De la Torre.

De la Torre, quien asumió el cargo de directivo de la Selección Mexicana en 2008 y trabajó en estrecha colaboración con Javier Aguirre durante el Mundial de Sudáfrica 2010, recuerda cómo el equipo fue eliminado en los octavos de final por Argentina.

