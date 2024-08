Néstor de la Torre revela que la decisión de llevar al ‘Bofo’ al Mundial fue de Aguirre y Carrillo

El ex director de Selecciones Nacionales, Néstor de la Torre reveló que tanto Javier Aguirre como Mario Carrillo determinaron llevar a Adolfo Bautista a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, esto después de que el tema se volviera relevante tras la presentación del ‘Vasco’ en su tercer proceso con el equipo tricolor.

En entrevista para RÉCORD, Néstor de la Torre detalló que a Aguirre le agrado el trabajo del ‘Bofo’ con Chivas en la Copa Libertadores, mientras que Carrillo, determinó que sería un elemento importante por las variedades que tendría la selección en ataque.

“Él (Javier Aguirre) determinó que podría ser muy importante después de la experiencia que ha tenido en Copa Libertadores, el ‘Bofo’, con los grandes partidos que tuvo en esa competición.

“Mario lo quería mucho y se encargaba más de dar esas diferencias futbolísticas, esas variedades que podías tener y principalmente para el ataque, es un gran papel Mario en ese sentido. A la hora de la lista final, pues se determinaron (Aguirre y Carrillo) que les gustaba el estilo, la forma y lo que fueran necesitar. La Selección solo tenía a Cuauhtémoc que en ese puesto y el ‘Bofo’ podía ser alguien que pudiera estar atrás”, señaló.

Ahora, en su etapa como analista deportivo en ESPN, en días pasados, Mario Carrillo detalló que fue una determinación de Javier Aguirre, que el ‘Bofo’ fuera a la Copa del Mundo, ya que él sugería en su lugar a Nery Castillo.

“Tocó hacer la lista a los dos y te iba a decir yo algo. Yo me fui a Rusia a ver a Nery Castillo, que a mí me encantaba. Y le decía yo (a Javier Aguirre) le dije más o menos tres de cuatro veces que era fundamental Nery Castillo. No lo llevaron. Al ‘Bofo’ Bautista sí, hay uno se da cuenta uno que él fue el que manda”, agregó.

Ante la serie de declaraciones, en su presentación, Javier Aguirre, detalló cuáles fueron los motivos por los que Bautista inició como titular ante Argentina.

"Bofo jugó por Blanco. A Cuauhtémoc le dije, 'no estás para Mascherano los 90 minutos. Voy a iniciar con Bofo para que me haga el trabajo defensivo'. Todo se va al garete con el primer gol, un fuera de juego flagrante, con un 2-0 ya la labor defensiva del Bofo me sobraba. Uno planea, se imagina cosas y si se entrenó evidentemente", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MIGUEL HERRERA 'REVENTÓ' A TATA MARTINO POR 'ENTREGAR' EL DUELO ANTE ARGENTINA EN EL MUNDIAL DE QATAR