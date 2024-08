'No lo llaman por mam...': Carlos Reinoso sobre la no convocatoria de 'Chucky' Lozano a Selección

Javier Aguirre regresa a la Selección Mexicana y próximamente enfrentarán a Nueva Zelanda y Canadá. Algunos futbolistas volverán a la convocatoria como es el caso de Raúl Jiménez, Henry Martín, entre otros. Hirving ‘Chucky’ Lozano, no será considerado para estos duelos.

Carlos Reinoso, exfutbolista del América, fue directo en su opinión sobre el no llamado de Lozano a la Selección Mexicana. “Yo creo que no lo llaman por ‘mamila’, pero, ¿hay algún jugador mejor que el ‘Chucky’ en esa posición?”, mencionó.

En el debate, Damián Zamogilny, exjugador argentino dio a conocer sus pensamientos acerca de esto. “La llegada de Julián Quiñones a Selección me parece que sí desplazó al 'Chucky', sin rendir todavía lo que creo que puede hacer y ahí el ‘Chino’ Huerta es otra de las posibilidades interesantes. Lozano creo que no está en el nivel que en algún momento tuvo”, señaló.

Además, el ‘Ruso’ Zamogilny contestó al argumento de Reinoso el cual no le pareció justificable para ser convocado o no con la Selección. “No sé qué significa ser ‘mamila’, ¿con quién? ¿Con quienés? ¿A quién afecta? ¿Es exigente con los compañeros, con la directiva? No entiendo, para mí tendría que depender de la parte deportiva, y un entrenador que llega como el ‘Vasco’, que no ha tenido al ‘Chucky’ en los últimos años como para poder conocerlo, no tendría que tomar una decisión por esa razón”, afirmó.

Aldo Farías, periodista de TUDN aseguró que la acción de Javier Aguirre puede tener un significado para el futuro, además de lanzar algunas recomendaciones. “Por ser la primera convocatoria esto lleva un mensaje, yo pienso que es importante que Aguirre lo tenga cuando antes en su mando, que lo pruebe, que lo sienta, que platique con él”, sentenció.

