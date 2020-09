Orbelín Pineda sobre Selección Mexicana: 'No importa el rival, sino llenarle el ojo al Tata'

Para Orbelin Pineda, vestir la camiseta del tricolor es un orgullo y algo que no se da todos los días, por lo que el duelo ante Guatemala representa una oportunidad única para el nacido un Guerrero, que tiene como meta llenarle el ojo a Gerardo Martino de cara al futuro.

En charla con RÉCORD, el futbolista de Cruz Azul aseguró que sin importar el rival que tenga enfrente, lo más importante es mostrar sus habilidades frente al Tata Martino, pues sueña con ser elegible en los momentos cruciales.

“Hay que mostrarse, llevar bien a acabo lo que pide el profesor para llenarle el ojo y que me siga considerando y también para estar en los partidos importantes. No importa el rival, lo más importante es ganarse la confianza del entrenador para que puedas estar en futuras convocatorias”, dijo Orbelín Pineda a RÉCORD.

Aunque su presencia ante Holanda es una incógnita, el ‘maguito’ espera lucir ante Guatemala para así, ganarse un lugar entre los futbolistas que viajen al viejo continente para verse las caras con Holanda y Argelia.

“Si me toca estar en cancha voy a hacer lo que mejor sé, trataré de apoyar a mis compañeros. Estar en la Selección es una grandísima oportunidad, al igual que cualquier mexicano quiero estar ahí y para ello trato de hacer las cosas lo mejor posible en mi club. Será muy importante jugar contras esos equipos europeos (Holanda), que tienen una gran calidad, tú te preparas siempre para competirles y hay que aprovechar la oportunidad porque una como esas no se da todos los días”, añadió.

Orbelin vive el presente, pero no pierde de vista el Mundial de Qatar 2020, el cual espera que sea su gran momento como futbolista.

“Yo me estoy preparando mucho para poderle llenar el ojo al profesor, tengo esa gran meta (Qatar 2022) y como profesional lo voy a seguir intentando. Esa ilusión nunca se me ha cortado (jugar en Europa), siempre he querido estar afuera, conocer otras culturas y ser un futbolista que te conozcan, que puedas ser regular en Selección Nacional. Si se llega a dar estaré muy feliz, estoy abierto y si llegan ofertas las analizaré”, apuntó.