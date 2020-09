Selección Mexicana: Microciclos del Tri, un malestar para técnicos y clubes de la Liga MX

Los microciclos de la Selección Mexicana están resultando un verdadero dolor de cabeza para los equipos de la Liga MX. Y es que mientras la Federación Mexicana de Futbol está tratando por todas las vías de reactivar la economía propia, la de sus patrocinadores y televisoras, los clubes mexicanos están padeciendo al prestar a sus jugadores para pequeñas concentraciones, ya que varios futbolistas vuelven 'tocados' con diversos padecimientos.

La lesión de Guillermo Ochoa, portero del América, destapó la incomodidad que las breves concentraciones que pide Gerardo Martino, técnico nacional, causan en el entrenador de las Águilas, así como en otros sectores del futbol mexicano, pues diversos integrantes del balompié nacional han expresado públicamente y otros no, la molestia de que existan partidos como el que el miércoles se jugará ante Guatemala y que únicamente tienen la finalidad de priorizar lo económico sobre lo deportivo, ya que incluso, dicho partido se 'metió a fuerza' en el calendario, pues está fuera de cualquier Fecha FIFA.

Por ejemplo, RÉCORD consultó a sus colaboradores, expertos en el futbol mexicano y coinciden en que juegos de la Selección Mexicana, como el de esta semana son innecesarios y únicamente implican un riesgo para los jugadores, pues incluso para el propio aficionado es un juego que no aporta nada. Además de que tampoco lo hace del todo en el aspecto económico, pues únicamente se verán beneficiadas las televisoras encargadas de trasmitir el partido.

"Ni deportiva ni económicamente. Son partidos fuera de fecha reglamentaria, que exigen contacto y que no ofrecen ningun crecimiento al futbolista, arriesgas al jugador. En lo deportivo el rival no ofrece nada para crecer como equipo, de nada sirve golear o perder estos juegos. Y en lo económico, no se vale engañar a la afición para llenar un contrato y darle a la TV un juego. No sirven de nada", comentó Rubén Rodríguez.

"Solventar un compromiso comercial y no perder dinero es la única finalidad de enfrentar a Guatemala. Y Doña Fede, lo único que le interesa es no perder más dinero, se lesione quien se lesione, así ha sido antes, así ahora y así sera", opinó el Fantasma Suárez.

Ahora, después de que se juegue el partido ante Guatemala el miércoles, los clubes tendrán que esperar a ver cuál es el saldo que les queda de haber prestado a algunos de sus jugadores a la Selección Nacional.

