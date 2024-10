Pavel Pardo tunde al jugador mexicano: “Les falta mentalidad”

Pavel Pardo un referente de la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006 e histórico del medio campo de las Águilas del América se mostró crítico ante el jugador mexicano.

El ‘Bebe’ hizo énfasis en un aspecto muy importante que desde su punto de vista es la deficiencia principal del futbolista y por consecuencia la crisis de la Selección Mexicana.

“No sé si estamos listos, pero hay que trabajar, en México no tenemos esa paciencia, cuando llegué a la MLS sabían que el proyecto era a 10 o 15 años, ellos van preparándose, nosotros no”, comentó en entrevista con TUDN.

Pardo hizo la comparativa con Alemania: “Trabajo con la Bundesliga, ellos tardaron 10 años, invirtieron 2 billones de euros en fuerzas básicas y lograron ser campeones, fue un proyecto a largo plazo”.

Pavel Pardo destacó la falta de mentalidad y no dudó en resaltar esa facilidad con Estados Unidos: “Los americanos se lo creen, nosotros mismos no nos lo creemos. Nosotros no nos atrevemos, hay que decirlo pero también hacerlo… ellos están en eso porque también están de local”.

“Lo más importante es creernos y eso es el problema que pasa a los mexicanos que no nos la creemos”, confirmó.

