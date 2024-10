Ricardo ‘Tuca’ Ferretti destapa a la FMF: “A mí me impusieron a Guillermo Ochoa”

Siguen arremetiendo contra la FMF y Selección Mexicana. Esta vez tocó por parte de un viejo conocido del banquillo, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, quien reveló ‘secretos’ en su interinato con el Tri.

El hoy analista de ESPN indicó que le impusieron varios jugadores durante su esporádica gestión, aunque no quiso revelar todos los nombres, mencionó uno en específico, y que hoy vuelve al Tri de Javier Aguirre.

“A mí sí, a mí sí me impusieron (jugadores), claro, y voy a decir uno nada más”, fue entonces que mencionó a Guillermo Ochoa durante un programa de ESPN.

Ferretti asumió que aceptó la imposición de los jugadores “porque yo no tenía la intención de quedarme en la selección. Sí me imponía a 'x' o 'z' no me importaba, pero a ellos sí por la necesidad de publicidad”.

El entonces entrenador de la Selección Mexicana mencionó cómo fue el momento, donde señaló que un miembro de la cúpula federativa le entregó una lista de jugadores.

Cabe recordar que Tuca Ferretti ha tenido dos etapas fugaces en la última década; la primera en 2015 tras la salida de Miguel Herrera y en 2018 luego de la renuncia de Juan Carlos Osorio, en este último dirigió seis amistosos previo a la llegada del Tata Martino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SAN DIEGO LEGION FIRMÓ AL RUGBIER MEXICANO ALEJANDRO PRADILLO