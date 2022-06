Rafael Loredo tras clasificar al Mundial Sub 20: 'Quiero mucho más a Guatemala'

La Selección Mexicana Sub 20 se quedó en los Cuartos de Final del Premundial de la especialidad de Concacaf ante Guatemala, selección que paradójicamente está dirigida por un mexicano, Rafael Loredo, quien a pesar de sus raíces expresó su amor por los chapines.

"Nací en México, estudié en México, soy egresado de la facultad de ingeniería de la UNAM y di clases en la Federación Mexicana de Futbol. Mi familia, y amigos están en México. Quiero muchísimo a México, pero hoy en día, quiero mucho más a Guatemala. Me han abierto la puerta y no puedo tener más que agradecimiento por nueve años de trabajo y estoy muy agradecido por el pueblo de Guatemala", reveló el técnico tras el juego.

Además, el timonel destacó el trabajo de sus jugadores para llevar a un país por segunda ocasión a un Mundial Sub 20 en su historia.

"Quiero y deseo de todo corazón que los muchachos sigan creciendo como futbolistas y seres humanos. Lo que han hecho es algo muy importante. No se me puede olvidar el primer partido cuando se me morían de nervios por la falta de rodaje de los muchachos, pero tienen un corazón del tamaño del mundo. Mi agradecimiento para los jugadores.

"Desde que empezamos el proceso, fijamos un solo objetivo. Fue doloroso al principio, pero los muchachos tuvieron carácter, fortaleza mental y trabajo en equipo. Ellos están convencidos de que trabajando en equipo, estando unidos y teniendo mucha fe, podemos salir adelante. Les tengo toda la confianza, creo en ellos y han demostrado que tienen con qué luchar", sentenció.

