Santi Giménez confesó que habló con Tata Martino previo a su traspaso con el Feyenoord

Tras su llegada al Feyenoord de Países Bajos, Santiago Giménez confesó que tuvo una plática con Gerardo Martino, entrenador de la Selección Mexicana, pues por ser el mandamás del equipo necesitaba su consejo, además de que es una persona sabia.

“(Tata Martino) Me dio a elegir a mí, me abrió un poco el panorama. Él sabe mucho de futbol, conoce mucho más de futbol que yo, tiene más años de vida. Siento que es una persona sabia y por eso me apoyé en él”, dijo el Bebote para Marca Claro.

Para estar en la lista de Martino para la Copa del Mundo de Qatar 2022, Santi Giménez es consiente que tiene que hacer bien su trabajo en el Feyenoord, pues tiene que convencer a su entrenador del Tricolor con buenas actuaciones.

“Sí, totalmente (ir al Mundial), Qatar es uno de mis sueños, uno de mis focos, pero sé que tengo que hacer bien las cosas en el club para poder ir a selección”, dijo el ex de Cruz Azul.

Por último, el Chaquito Giménez le mandó un mensaje a la afición de La Máquina: “No sé si es el favorito, pero sí decirles que los voy a extrañar mucho y que espero también me puedan seguir en esta nueva aventura”.

