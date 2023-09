Santiago Giménez está consciente de que en la delantera de la Selección Mexicana hay fuerte competencia por un puesto, sobre todo habiendo jugadores como Henry Martin, Raúl Jiménez e incluso Julián Quiñones; sin embargo, el 'Chaquito' destacó que para él lo importante es superarse a él mismo.

"Lo tomo de la mejor manera, donde ese toque estar cinco o 90 minutos voy a dar todo por este país, me siento orgulloso por representarlo, la competencia es con uno mismo, vienes a la Selección por las cosas que estás haciendo en tu club, y voy a tratar de mejorar y así ganarme un puesto aquí", dijo a TUDN.

Asimismo, Giménez explicó cómo se sintió jugando unos minutos con Raúl Jiménez y juntos compartiendo el ataque mexicano. Además de lo que les pido el técnico Jaime Lozano, mientras estuvieron en el campo en el juego ante Uzbekistán.

"La indicación fue que para defender estemos uno y uno y para atacar estemos los dos juntos, esa fue la indicación que me dieron para Raúl, y me siento muy cómodo con él porque somos dos 'nueves' que nos gusta salir del area, nos entendemos bien, me gusta jugar con él, aprenderle mucho porque es un gran delantero.

"Con el simple hecho de jugar con dos 'nueves' le das el mensaje al equipo rival de que vas a atacar, cada técnico tiene su sistema y hay quebrespetar la decisiones, estamos de acuerdo con lo que el 'Jimmy' decida porque confiamos en él", expresó Giménez, quien respecto al empate a tres con Uzbekistán, dijo que:

"Es un sabor amargo es la realidad, porque ya habíamos dado la vuelta con pasión, con corazón. En Selección todos los rivales son complicados y haberles dado la vuelta era un plus, nos decía 'Jimmy' que no podían irse nos estos partidos de las manos".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA EMPATA ANTE UZBEKISTÁN EN AMISTOSO INTERNACIONAL