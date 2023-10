Santiago Giménez, delantero mexicano del Feyenoord, señaló que para él, el penal que provocó Arjen Robben, con el que Países Bajos eliminó a la Selección Mexicana en el Mundial de Brasil 2014, sí estuvo bien marcado.

En una entrevista para ESPN NL, el actual goleador de la Eredivisie fue cuestionado sobre que piensa acerca de ese polémico penalti que dejó fuera al Tri en Octavos de Final, a lo que contestó que cree que si era pena máxima.

"Penal o no era penal", se le preguntó a Santi, a lo que contestó: "Era penal. Para mí sí".

Y es que tras este penalti, Klas Jan Huntelaar lo hizo efectivo y remontó un partido que México parecía tener en el bolsillo. Así, la Selección Mexicana dejó pasar una oportunidad importante de pasar a Cuartos de Final.

Ante su respuesta poco popular, dicho video tuvo comentarios como: "si está en Países Bajos y dice que no era penal, ya no creo que lo quieran", "ibas respondiendo bien pero como que si era penal?", "se me cayó un ídolo", entre otros.

En la actual temporada, Santiago Giménez es líder de goleo de la Eredivisie con 12 goles en apenas ocho jornadas.

