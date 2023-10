Aldrete sobre la convocatoria de Julio González y César Huerta con el Tri: 'No es casualidad'

La convocatoria a la Selección Mexicana, tanto de César Huerta como de Julio González, son merecidas, así lo consideró Adrián Aldrete, capitán de Pumas, quien reconoció el trabajo de sus compañeros, quienes consideró, han luchado para ganarse el llamado al Tricolor.

"Está (el 'Chino') pasando por un gran momento y mucho gusto porque es un chavo que trabaja mucho, que trabaja extra, y hay cosas que la gente no ve, pero no es casualidad, él tiene objetivos muy claros, y me da gusto que lo haga con mucha responsabilidad.

"Se merece (Julio) esto, ha pasado por momentos muy duros, es una de las personas que mejor trabaja, entonces me da gusto y cuando el equipo le va bien la vitrina se vuelve un poco más grande", expresó.

Respecto a Universidad, el lateral izquierdo aseguró que haber vencido 1-4 al Cruz Azul no les asegura nada, ya que el torneo todavía tiene muchos juegos por delante.

"Estamos conscientes de dónde estamos parados y lo que nos ha costado, hacemos mucha autocrítica, el equipo está tranquilo, concentrado, sabe el objetivo. Estamos enfocados jornada a jornada, y esto no dice nada aún porque quedan muchas fechas".

