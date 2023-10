Julio González recibe su primer convocatoria a la Selección Mexicana

Por fin a Julio González le llegó la oportunidad de estar en la Selección Mexicana. Y es que el portero de Pumas ha sido convocado por el técnico nacional Jaime Lozano, para los partidos que el Tricolor sostendrá ante Ghana y Alemania (el 14 y 17 de octubre en Estados Unidos).

Y aunque el llamado para el guardameta acapulqueño acaba de llegar, él ya soñaba con ese momento y con lo que sería para él defender a México.

“Estoy demostrando mi capacidad, siempre luchando por mi lugar defendiendo la portería de Pumas que es lo más importante, y la verdad muy feliz con el momento que estoy viviendo. El año pasado fue de consolidación para mí porque fueron muchos cambios y ahora con la confianza que me da el profe (Mohamed) creo que estoy mostrando mi mejor versión, y sobre todo, sí quiero tener mi mejor versión, pero lo que más me importa es que mi equipo tenga la mejor versión, estamos trabajando para eso.

"Mucha hambre, tengo mucha hambre de demostrar lo que en muchos años por estar con grandes porteros no lo pude hacer porque no me dieron la oportunidad, y ahora que la tengo quiero demostrar el gran portero que soy. Tengo mucha hambre y disciplina para llegar al objetivo", dijo a RÉCORD el pasado 11 de septiembre.

Incluso, el acapulqueño está consciente de que la competencia en la portería de la Selección Mexicana es muy fuerte, pues reconoce la calidad de los arqueros como Guillermo Ochoa; sin embargo, confía es su propio talento para recibir una oportunidad en el marco nacional.

"Quiero seguir teniendo buenas actuaciones para ganarme una oportunidad, sé que los porteros que están tienen gran calidad, Memo es el mejor portero hoy en día, pero quiero meterme en esa conversación para pelear por un puesto porque sé que tengo las capacidades para quedarme”, expresó.

