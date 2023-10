Hirving Lozano recibirá primera llamada al Tri con Jaime Lozano

Hirving 'Chucky' Lozano volverá a vestir la camiseta de la Selección Mexicana en la próxima Fecha FIFA, así lo confirmó Jaime Lozano, quien lo convocará por primera vez desde que inició su gestión.

El jugador del PSV fue llamado por última vez en marzo de este año para los partidos de la Concacaf Nations League, cuando el Tri aún estaba bajo el mando de Diego Cocca.

“De Hirving, pues en principio sí, sería la posibilidad de traerlo, de que esté aquí con la Selección, de que le pueda dar muchísima alegría nuevamente a su país. Y bueno, esperemos que todo en estos días transcurra de la mejor manera para que él también pueda venir y disfrutar también de su selección”, explicó en conferencia de prensa.

Por otro lado, Lozano también adelantó que Marcel Ruiz está contemplado para los duelos ante Alemania y Ghana tras asegurar que es un jugador que "estará en este proceso".

“Es un jugador joven, muy pronto estará porque lo he dicho y no me cabe la menor duda que es el futbolista que mejor entiende el futbol de nuestra liga. Es muy inteligente, que poco a poco vuelve a ser muy determinante para su equipo. Es importante que esos jóvenes y que tienen minutos que se hagan notar en posiciones que normalmente están cubiertas por algunos extranjeros. Entonces, es lo que quiero decir. Marcel estará en este proceso, de eso no tenga ninguna duda”, mencionó.

