Jaime Lozano pide paciencia a los jugadores que no sean convocados a la Selección Mexicana

Jaime Lozano, director técnico de la Selección Mexicana, pidió paciencia a los jugadores que no serán convocados para la próxima Fecha FIFA, en la cual el Tri enfrentará a Ghana y Alemania.

El seleccionador mexicano señaló que busca crear una base de jugadores y complementar la convocatoria con otros que puedan competir. Asimismo, Lozano aseguró que convocará a jugadores que el aún no ha convocado, sin dar a conocer los nombres.

Al mismo tiempo, Lozano pidió paciencia y aseguró que aunque haya futbolistas que no sean convocados para esta Fecha FIFA, pronto tendrán su oportunidad con el Tri.

"Muchos jugadores de mucha capacidad se nos quedarán fuera de la convocatoria, no por el momento sino porque no hay más espacios. Los que no estén si siguen manteniendo nivel pronto estarán aquí con nosotros", declaró el estratega en una conferencia de prensa.

Con respecto a una posible convocatoria para Marcel Ruíz, Jaime no quiso adelantarse, sin embargo, dejó ver que el mediocampista del Toluca podría recibir su llamada a la Selección Mayor muy pronto.

"Lo conozco muy bien estuvo en proceso olímpico. Muy pronto estará. Es el jugador que mejor entiende el futbol en nuestra liga, es muy inteligente... Estará en este proceso de eso no tengan duda", sentenció.

