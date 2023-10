Chino Huerta no oculta su felicidad: "Es el mejor momento de mi vida"

César Huerta no puede ocultar la felicidad que le causó haber anotado dos de los cuatro goles con los que Pumas venció (1-4) a Cruz Azul. Además de que nuevamente está convocado a la Selección Mexicana, por lo que aseguró que vive su mejor momento.

"Sí, hoy por hoy siempre he vivido el presente y este es el mejor momento de mi vida. Para mí es una bonita responsabilidad y una confianza muy enorme, que mis compañeros se expresen así de mí, que me den la confianza. Dinenno es el cobrador oficial de los penaltis y me tiene confianza para yo convertirlo, mucho agradecimiento y yo responderles con mi esfuerzo dentro de la cancha", dijo.

En tanto, el 'Chino' expresó el orgullo que le causa volver con el Tricolor para la Fecha FIFA (ante Ghana y Alemania) y por el momento que vive Pumas.

"Muy feliz, para mí siempre va a ser un orgullo representar a mi país de la mejor forma.

"Feliz por el momento que vive el equipo porque sin el esfuerzo de todos mis compañeros a mí no me saldrían las cosas y agradecerles, yo creo que vamos en camino correcto como equipo", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MOHAMED SE DESHIZO EN ELOGIÓ AL 'CHINO' HUERTA: 'ESTÁ MUY BIEN EN LOS FUTBOLÍSTICO Y LO MENTAL'