Julio González sobre el momento que vive en su carrera: 'Me costó mucho llegar a donde estoy'

Julio González, portero de Pumas, está pasando por un momento de ensueño, porque además de haber recibido su primera convocatoria a la Selección Mexicana, su equipo está pasando por un buen momento, situación que tiene al guardameta más contento que nunca.

"Primero agradecido con Pumas porque confiaron en mí. Yo creo que estaba en un buen momento, pero no tenía oportunidades, aquí me la dieron, las aproveché y hoy estoy disfrutando del trabajo que hice durante muchos años, agradecido con el club y mis compañeros. Me costó mucho llegar a donde estoy y me voy a aferrar.

"Muy ilusionado. Lo más importante es el buen momento que estamos viviendo, nos lo merecemos nosotros, se lo merece mucho la afición y esperamos seguir en los primeros lugares para encaminarnos a la Liguilla", expresó el portero acapulqueño, quien luego de haber vencido 1-4 al Cruz Azul, aseguró que Pumas todavía puede y debe dar mejores resultados.

"Somos un equipo en crecimiento y transformación, y tenemos que volvernos un equipo muy sólido al que ninguno se quiere enfrentarse con nosotros, pero con la misma humildad de trabajar todos los días para conseguir los objetivos"

