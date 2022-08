Selección Mexicana: Henry Martín no jugará ante Paraguay

En Coapa no quieren correr riesgos con su goleador y sugieren descanso una semana. Las alarmas se encendieron en América luego de la salida de Henry Martín y Richard Sánchez en Mazatlán por molestias musculares, RÉCORD pudo confirmar que existen altas posibilidades de que el líder de goleo no asista a su llamdo con el el Tri por precaución, si bien el delantero no tiene nada de consideració la recomendación es descansar esta semana.

Ya son 7 anoraciones las que el delantero americanista registra en el vigente Torneo Apertura 2022, y en la búsqueda de no cortar el buen momento que vive el Cuerpo Médico de las Águilas recomendó a Fernando Ortíz un poco de descanso para evitar que pase a una lesión de consideración.

Por lo tanto la participación de La Bomba contra Paraguay está en duda y será en las próximas horas cuando se decida si el artillero asista al llamado de Gerardo Martino para enfrentar a Paraguay el próximo miércoles.

Por su cuenta, Richard Sánchez tiene un panorama más alentador luego de la resonancia que le realizaron esta mañana y todo indica que el mediocampista si podrá estar en el choque contra el conjunto Azteca.

"Se está valorando la situación de ambos jugadores, por la carga de trabajo tal vez lo mejor sea un descanso para evitar una lesión muscular, pero todavía no se toma una decisión respecto a su llamado con selección", confirmó una fuente consultada por RÉCORD.

