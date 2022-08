Gerardo Arteaga: 'Sabía que no ir a Juegos Olímpicos traería consecuencias en el Tri'

Previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Gerardo Arteaga decidió no ser tomado en cuenta por Jaime Lozano en el equipo de futbol que participó en tierras orientales.

En ese entonces, Arteaga argumentó problemas personales para no acudir a la cita a pesar de que daba la edad; pero después cuando estaba disponible, no era llamado por el Tata Martino para la Selección Mayor.

"No me lo esperaba, sobre todo porque en todo ese lapso nadie se acercó conmigo al decirme por qué no había sido convocado en todo ese lapso, que igual yo sabía que el no ir a los (Juegos) Olímpicos me iba a traer consecuencias, dije ‘bueno, ni modo, tarde o temprano estaré en la Selección, a seguir trabajando, mientras yo esté bien yo voy a estar ahí’", reveló Arteaga en entrevista con TUDN.

Sin embargo, sus destacadas actuaciones con el Genk de Bélgica hicieron voltear a Martino y volvió a llamar al exlagunero, quien espera seguir siendo considerado para Qatar 2022.

"Después me entero, salgo en la lista, no me lo esperaba pero tampoco era algo que me sorprendiera, era algo que yo sabía que iba a llegar y llegó en determinado momento. Sí pensaba ir a la Selección, obviamente, son los sueños que uno tiene siempre, desde que llegué a Santos, estaba en la Sub-15 y decía ‘algún día voy a estar en la selección, algún día me voy a ir a un Mundial’ y mira, ahora con el favor de Dios, no estoy en el Mundial, pero esperemos estar dentro de la lista que para eso estoy trabajando, estar en la lista dentro de los jugadores que van", aseguró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TATA MARTINO SOBRE TECATITO: 'ESTÁ PENSANDO QUE TIENE ALGUNA OPCIÓN DE IR A QATAR'