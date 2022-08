Jesús Gallardo: 'La gente siempre ha criticado mi convocatoria'

Jesús Gallardo defenderá nuevamente la playera de la Selección Mexicana cuando enfrente a Paraguay. Esto ha provocado que al jugador de Rayados le lluevan críticas en redes sociales, pues los aficionados consideran que no tiene el nivel suficiente para representar al combinado nacional.

Sin embargo, el lateral mexicano aseguró en conferencia de prensa que a pesar de estar en buen nivel, la gente siempre ha cuestionado su llamado, por lo que únicamente agradece al Tata Martino por darle la oportunidad.

"Sobre la convocatoria, siempre me han criticado, bien o mal, cuando estoy bien o mal siempre me han criticado. Creo que también recordando el Mundial pasado cuando estaba Osorio me llamaba mucho y también me criticaban y todo y yo sé qué es parte de mi profesión y me preparo mentalmente para eso, tengo que estar fuerte.

"Sé que la gente tendrá sus consentidos, los medios también tendrán sus consentidos, quienes van, quienes no, pero estoy agradecido con la oportunidad que me da el Tata Martino de estar en la convocatoria", mencionó.

A pesar de ser un partido amistoso, Jesús Gallardo consideró que el duelo ante Paraguay es muy importante, por lo que se dijo estar orgulloso de vestir los colores de la Selección Nacional nuevamente.

"Es un orgullo como digo estar en la convocatoria, estar en esta lista, son es un partido muy importante contra Paraguay y lo quiero hacer muy bien si me toca y si no disfrutar la convocatoria", declaró.

