Alejandro Zendejas: No será convocado con la Selección Mexicana

Alejandro Zendejas vive un gran momento con América, pero en este ocasión, no fue llamado por el técnico nacional Gerardo Martino de cara al amistoso contra Paraguay de la próxima semana, ya que no ha hecho su cambio de USSoccer, con quien está registrado, y la Federación Mexicana de Futbol decidió no covocarlo más.

"Si quiere jugar con México, tiene que hacer su cambio. Mientras esté registrado en USSoccer, México no lo va a convocar. Aquí tampoco se obliga a nadie a hacer alguna cosa", señaló una fuente al interior de la Femexfut.

El americanista ya disputó en el pasado partidos oficiales con los estadounidenses al tener la doble nacionalidad; sin embargo, en el último amistoso del Tricolor contra Guatemala en abril pasado fue considerado por el Tata al haber manifestado su deseo de sí estar con México.

En la actualidad, ya es imposible ver nuevamente al extremo azulcrema en el representativo azteca porque no ha hecho dicho cambio, además del acuerdo de palabra entre ambas federaciones de no llamar a jugadores de una u otra Selección mientras no firme la elección de pasar a otro bando, también llamada "One Time Switch".

"El acuerdo de palabra que hay entre las dos federaciones es que si un jugador ya está registrado en una, como es el caso de Zendejas quien ya está registrado en USSoccer, no puede ser llamado por la otra hasta que el jugador solicite su cambio", agregó la fuente.

