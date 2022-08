Andrés Guardado: "Juego el Mundial y mi participación en Selección se acaba"

Andrés Guardado ha sido internacional con la Selección Mexicana de Futbol desde la Copa del Mundo de Alemania en 2006, en todas ha jugado de titular desde que Ricardo La Volpe lo llamó, pero por la edad parece ser que el mismo Guardado sabe que es hora de dar un paso al costado.

"El Principito" declaró para Rondo Magazine que este será el último proceso mundialista en el que vista la playera del Tricolor y dejó muy en claro que no lo hace por la estadística de jugar cinco Copas del Mundo de manera consecutivas.

Os mostramos un primer adelanto de nuestra entrevista con Andrés Guardado. El Principito analiza cómo ve a México de cara al Mundial de Catar 2022 y se sincera sobre su futuro en @miseleccionmx Gracias a @AGuardado18 y al @RealBetis por la entrevistapic.twitter.com/dms9INMufq — Rondo Magazine (@rondo_magazine) August 24, 2022

"Para mí, juego el Mundial y mi participación en la selección se acaba, es mi último sueño, mi último objetivo, y también no lo veo como yo de decir ¡Ay quiero ir porque quiero jugar cinco mundiales! No, sino que para mí es mi última oportunidad para conseguir algo con mi selección, yo me preparo, yo sigo en España porque quiero realmente después de tantos años irme de la selección tranquilo decir lo di todo y pude conseguir el dar ese paso y dar ese último escalón que siempre se nos ha atragantado y ser parte de eso... Por eso me mantengo en forma, no quiero ir por la estadística, quiero ir y ser importante para ayudar a mi selección a cumplir ese objetivo", comentó Andrés.

Así mismo, Guardado comentó el panorama que se vive en el Tricolor previo a la Copa del Mundo y lo que espera previo a viajar a Qatar en el invierno de este 2022: "Cuando internamente te unes, te haces fuertes, tiendes a hacer tu capsulita como equipo y decir vamos a demostrar que todo lo que se habla, vamos a conseguirlo... Yo confió en que vamos a ir reforzados por todo lo que se mueve alrededor, que internamente vamos a cerrar filas, y nos vamos a convencer de que somos capaces y vamos a demostrar que cuando menos se confía es cuando salen las cosas", aseveró.

Por el momento Guardado no tiene participación con el Real Betis luego de que el cuadro de Sevilla no pueda registrar al mexicano por un tema de masa salarial.

