Selección Mexicana: FIFA investigará el caso de Alejandro Zendejas

Alejandro Zendejas fue una de las grandes ausencias en la convocatoria del Tata Martino para enfrentar a Paraguay debido al gran nivel que ha mostrado en los últimos encuentros del América.

Sin embargo, al interior de la Federación Mexicana de Futbol aseguran que el atacante azulcrema no ha renunciado definitivamente a la Selección de Estados Unidos, siendo la razón por la cual no ha sido considerado por el estratega argentino.

Ante esta situación, ESPN realizó una consulta con la FIFA, quienes le aseguraron que realizarán una investigación sobre el caso del futbolista de Las Águilas, aunque evitaron entrar en detalles. "Se investigará este asunto. Por favor, comprenda que no podemos hacer más comentarios en este momento", informaron.

Cabe recordar que Zendejas disputó el Mundial Sub 17 con Estados Unidos hace unos cuantos años, y posteriormente jugó algunos encuentros con la Selección Mayor, precisamente dirigida por el Tata Martino, no obstante, estos duelos no son considerados como 'Clase A', pues no se llevaron a cabo en una Fecha FIFA.

