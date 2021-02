Selección Mexicana: Jaime Lozano no convocará a Edson Álvarez al Preolímpico

Jaime Lozano, seleccionador del Tricolor Sub 23 que acudirá al Preolímpico en busca de un boleto a Tokio 2020, informó que Edson Álvarez no será tomado en cuenta para la justa clasificatoria.

El estratega indicó que el centrocampista del Ajax está en planes de la Selección Mayor pues Gerardo Martino le ha hecho saber que es pieza fundamental en su proyecto.

"Con Edson es complicado, porque desde que llegué Gerardo Martino me dijo que lo necesita, no está tomado en cuenta para la sub 23", reveló Lozano en entrevista con Marca Claro MVS.

Respecto al otro mexicano seleccionable para el Preolímpico, Diego Lainez, Lozano aseguró que el volante del Betis podría ser un jugador clave en las aspiraciones olímpicas ahora que ha tenido mayor protagonismo en La Liga.

"Con Diego Lainez es uno de los que cambia la situación, hace un año no jugaba, pero ha cambiado su situación, si puede llegar a tiempo nos gustaría mucho que estuviera con nosotros, llegaría prácticamente a jugar una semifinal con un viaje largo", añadió el DT.

