Selección Mexicana: La Volpe pide al Tata poner a Antuna sobre Alexis como remplazo de Tecatito

Una de las voces autorizadas para hablar de la Selección Mexicana es Ricardo Antonio La Volpe, es por eso que el Bigotón habló sobre la actualidad del Tri bajo las ordenes de Gerardo Martino y pidió al Tata no poner a Alexis Vega en el lugar del lesionado, ‘Tecatito’ Corona en Qatar 2022.

"Veremos a Martino si pone esos extremos que tengan el desequilibrio mano a mano, pero te voy a decir que Vega no es Tecatito; siendo extremo es más de ir hacia adentro para su definición, pared o robo con el nueve, pero no tiene en general un desequilibrio y tirar una pelota bien puesta al nueve o generar un buen centro a segundo palo, para mí las características las tiene mucho más Antuna”, sentenció el exentrenador en entrevista para TUDN.

Además, La Volpe expresó que el mediocampo del Tri se ha hecho lento, en especial porque la edad le empieza a cobrar factura a Andrés Guardado y Héctor Herrera.

“Guardado ya no es el de antes, con dinámica, llegada… ¿Por qué? Porque llega a cierta edad. Hoy lo ves y es un doble contención, no es un '10' en 4-3-3. Pasó lo mismo con Herrera, tan es así, y no estoy equivocado, que Simeone lo pone como doble contención. No es fácil, con pocos días que tiene Martino para entrenar, decirle: 'Tú juegas en el Atlético de contención, aquí te quiero de ocho'. No viene con la dinámica, la creatividad"

