Néstor Araujo sobre la Seleccion Nacional: 'Estamos trabajando para recuperar ese México que quieren'

A pesar de que la Copa del Mundo de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, el pesimismo de la afición se mantiene firme. Sin embargo, el seleccionado nacional y jugador del América, Néstor Araujo, consideró que el balance del tricolor es positivo, aunque reconoció qué hay margen de mejora.

“Eso lo entendemos perfectamente, pero los resultados tampoco han sido malos, son positivos en el balance de ganados, perdidos y empatados en este proceso; también, es cierto que el volumen de juego el último año y medio no ha sido el mejor, tenemos mucho techo y estamos trabajando para recuperar ese México que ellos quieren”, señaló .

Cabe señalar que no hace mucho, una encuesta de consulta Mitofsky reveló que gran parte de la afición dejó de creer en la Selección Mexicana de cara a Qatar 2022, sin embargo, los jugadores han manifestado durante él media Day en Los Ángeles, California, su intención de hacer historia en el mes de noviembre.

Por otra parte, Héctor Moreno, quien es uno de los principales líderes del conjunto mexicano, evitó entrar en polémicas al ser cuestionado sobre los llamados de ciertos jugadores fuera de ritmo y la ausencia de varios que son del gusto de la afición.

“Nosotros no tenemos nada que ver con la toma de decisiones del cuerpo técnico, ellos analizaran todos los partidos de la gente de México, de la que ellos creen que es capaz de entender su idea de juego. Tenemos que seguir trabajando, generando confianza en lo individual, en lo colectivo, de lo que se ha venido realizando en mucho tiempo”, concluyó.

A pesar de que Guillermo Ochoa es el favorito de Gerardo Martino y de la afición para ser el portero titular en Qatar 2022, Alfredo Talavera no se conforma con estar en la lista y aseguró que peleará hasta el último momento por conseguir sus primeros minutos mundialistas en su tercera justa.

“Siempre lo he mencionado, estoy contento y preparado, ya he tenido la oportunidad de ir a dos mundiales pero esto no queda aquí, quiero ir a mi tercero y tener minutos, no sé si vaya a jugar, no sé si vaya a ir para empezar, hay que esperar todavía, nadie es seguro, lo ha dicho el Profe: todos tenemos la misma oportunidad, así que si llego a ir voy a hacer lo mejor, si me toca jugar también y si no como, siempre lo he mencionado, lo más importante es México y hay que apoyar a quien este jugando”, indicó.

