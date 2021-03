Selección Mexicana: Lozano reconoció que hay jugadores que no están al 100% físicamente

A falta de unas horas para el debut de México en el torneo preolímpico, Jaime Lozano reveló que hay elementos que pudieran no estar al cien por ciento físicamente, sin embargo, confía en todos serán elegibles para el duelo de esta tarde ante República Dominicana.

“Estamos bien, vamos a esperar. Hay algunos jugadores como Sebastián Córdova, que tuvo que salir la última concentración para ir a su club, jugó contra Chivas y lo hizo bien , pero y hay jugadores con molestias, aunque de principio todos pueden participar. Esperaremos a que nos diga el doctor quiénes pueden jugar y si no, no estarán en el primer partido. Esperemos que no haya nada de gravedad”, explicó.

Por otra parte, el ‘Jimmy’ señaló que se siente preparado para guiar a una de las generaciones más prometedoras del futbol mexicano, por lo que espera con ansias el debut.

“Me he preparado muy bien, cerca de 10 años para este momento, ya pude estar en Primera División, estoy tranquilo, ilusionado y me siento arropado por el cuerpo técnico y la Federación , y con ganas de que esto empiece”, agregó.

Del mismo modo, Lozano le hizo ver a sus jugadores que para ganarse el mote de la mejor generación de la historia, primero deben responder en la cancha con resultados.

“Algunos han tenido proceso con la mayor, sabemos que hemos elegido a lo que teníamos que elegir, les hacemos ver a dónde queremos llegar, que aprovechamos la oportunidad, que es una gran generación, pero para determinar que sea excelente se necesitan cumplir los objetivos”, apuntó.

