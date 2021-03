Selección Mexicana: Jaime Lozano advirtió que no van a menospreciar a República Dominicana

Sin importar que la Selección Mexicana cuente con la plantilla más cara del Preolímpico y que en su debut enfrente a República Dominicana, la menos valorada, Jaime Lozano rechazó que ya tenga ganado el partido, por lo que desde el principio mentalizó a su equipo para ganar sus primeros tres puntos.

Previo al debut en el Preolímpico, Lozano tiene claro que el sistema de competencia no da tregua para un tropiezo, por lo que apunta al duelo ante los dominicanos como el más importante.

“Siempre y en cualquier deporte, nunca vas a ganar un partido antes de jugarlo, hay que dar lo máximo, trataremos de dar lo mejor de nosotros, no hay que menospreciar a nadie, empezamos con un rival fuerte y así lo estamos trabajando”, aseguró Jaime Lozano.

"El torneo es tan corto que es fundamental el primer resultado, ellos van a venir a buscar un buen resultado, no vienen pensando en perder, vamos a salir muy atentos y con todas nuestras armas, vamos a meter a los once que creamos que son los mejores, no vamos a guardar nada, tenemos que ir partido a partido”, agregó.

Por su parte, el ‘Piojo’ Alvarado tiene claro que los caribeños pueden ser un rival incómodo, por lo que es clave mantener la calma.

“Hemos visto algunas cosas, será complicado porque son un equipo que le gusta esperar al rival para recuperar el balón contragolpear, pero debemos estar concentrados, proponer desde el primer minuto y nosotros concentrados, metidos desde el primero minuto, será un gran partido y ojalá salgamos victoriosos”, señaló.

“Todos son complicados, son jugadores que son rápidos, hemos visto una videos, pero nosotros tenemos que tener paciencia, jugar fácil y hacer lo que sabemos, hay buenos jugadores y al que le toque jugará lo hará de la mejor manera “, apuntó.

