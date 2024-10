Sergio Canales sobre la posibilidad de que Fidalgo juegue en el Tri: "Le daría mucho a México"

La Selección Mexicana jugó dos partidos en la Fecha FIFA de octubre, empatando ante el Valencia y venciendo a los Estados Unidos, donde Germán Berterame debutó con el equipo de Javier Aguirre, siendo el primer naturalizado llamado por 'El Vasco'.

Ahora, después de la Fecha FIFA, se ha abierto la posibilidad de que Álvaro Fidalgo, mediocampista español de las Águilas del América, pueda ser llamado a la selección luego de que complete su proceso de naturalización.

Ante la posibilidad de que Fidalgo juegue con el Tri, Sergio Canales (compatriota del jugador azulcrema) ha opinado que si el Álvaro decidiera jugar con la Selección Mexicana, el canterano del Real Madrid aportaría mucho al equipo de Javier Aguirre.

"Es muy buen jugador. No sé, o sea, es que al final cada uno tiene sus circunstancias, tiene sus experiencias, eh es una carrera muy diferente a la que he tenido yo. Es verdad que al final me parece muy buen jugador. Eh que le he conocido aquí eh y muy buen chico. Entonces bueno, creo que obviamente que tiene un nivel muy muy bueno para darle mucho a México también y para aportar. Lleva muchos años aquí y la verdad que él se siente encantado de nuevo aquí", comentó Canales en exclusiva para TUDN.

Fidalgo llegó al cuadro azulcrema en 2021, procedente del Castellón, desde su llegada a la Liga MX, ha jugado 104 partidos, ha marcado nueve goles y ha asistido para otras 12 anotaciones.

