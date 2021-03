Tata Martino: 'La reaparición de Raúl Jiménez creo que no está lejos'

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, reconoció que ve cerca el regreso de Raúl Jiménez a las canchas.

Luego de que el 'Lobo de Tepeji' evoluciona favorablemente tras las fractura de cráneo que sufrió por un choque con David Luiz en duelo de los Wolves ante el Arsenal, el timonel del Tri explicó en entrevista con Marca Claro MVS que aunque se aproxima la vuelta del 'Killer' mexicano, no suena como opción para los partidos amistosos de México contra Gales (27 de marzo) y Costa Rica (30 de marzo).

"Raúl está muy bien. La parte médica habla semana tras semana. Lo único que no está haciendo ahora es entrenamientos de contacto. Por eso participa mucho de los inicios de los entrenamientos con su equipo y todavía no está en etapa de entrenamientos de contacto, así que no veo tan claro que pueda estar a disposición para los partidos de marzo.

"Si bien creo yo, íntimamente, esto no es una noticia, sino un sentimiento, creo que no está lejos su reaparición", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEXIS VEGA Y ALAN MOZO SON CONVOCADOS DE NUEVO AL TRI SUB 23