Toño Rodríguez levanta la mano para ser titular con Selección Mexicana ante Colombia

La Selección Mexicana tendrá su último compromiso del año este sábado 16 de diciembre contra Colombia y, al no tratarse de una Fecha FIFA, será la oportunidad de otros futbolistas de mostrarse. Y en la portería, será una buena oportunidad para un par de jugadores.

Ante las ausencias de Luis Ángel Malagón y Guillermo Ochoa, Antonio Rodríguez y Julio González tendrán la oportunidad de demostrar su valía como arqueros del equipo tricolor. Y la duda es por quién se decantará Jaime Lozano.

"Yo trabajo para cuando mi nombre sea llamado estar listo, estar preparado. Pongo siempre lo mejor de mí y me pongo a disposicón del entrenador", señaló el guardameta de Xolos de Tijuana en entrevista don TUDN, y añadió que estos llamados son oportunidades para decir. "Aquí estoy".

Rodríguez estuvo en todas las convocatorias de Selección Mexicana en 2023, aunque solo tuvo actividad en un amistoso contra Guatemala. "Conozco lo que es esta posición, sé el rol que de repente se tiene que agarrar. He aprendido de Memo, también he compartido com Mala, con Julio".

"Sé que todo eso suma, para uno como futbolista, como arquero. Si uno trabaja, oportunidades se van a abrir. Y, vamos, esto es una maratón, no una carrera sprint", finalizó el guardameta.

