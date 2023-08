Víctor Guzmán ya se reincorporó con Monterrey para disputar la Leagues Cup luego de ser convocado por Jaime Lozano con la Selección Mexicana en la Copa Oro, donde el combinado tricolor se consagró campeón. El futbolista de Rayados se mostró satisfecho de regresar a la cancha, pues ya tenía tiempo que no jugaba un partido.

“Me vino bien regresar, sentirme respaldado por todos, contento porque ya pude jugar otra vez y poder completar 90 que ya tenía ratito que no jugaba”, contó a TUDN

Después de su compromiso con el conjunto azteca, el defensa lamentó no haber tenido participación ni haber sido tomado en cuenta con el Tri; asimismo, confesó que Jimmy le agradeció su profesionalismo durante todo el certamen de la Concacaf.

“Me gusta como entrenador como persona. Estando con él no jugué ni un minuto, pero al final se acercó, hubo esa plática de agradecimiento porque no es fácil el estar sin jugar, te come la cabeza, te pasan mil cosas, tienen que entrenar e ir con actitud, yo estuve dispuesto, entrenaba y eso me lo agradeció, es una buena opción yo quisiera que fuera mexicano (el técnico)”, señaló.

Guzmán fue cuestionado sobre lo que pasó con la Selección Mexicana para poder levantar el campeonato de la Copa Oro luego del despido de Diego Cocca y la llegada de Jimmy Lozano al banquillo.

“Prácticamente cambiaron a dos jugadores y pareciera que nos diera algo. Fue otro equipo, también cambió la formación, no estoy diciendo que una fuera mejor que otra, el manejo de grupo, muchos se sentían identificados con Jimmy porque había rato sin técnico mexicano”, finalizó.

