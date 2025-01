Volpi no se candidatea para la portería del Tri: "No se necesita portero extranjero"

Tiago Volpi, portero brasileño de 34 años, ha forjado una carrera destacada en la Liga MX desde su llegada en 2014, lo que ha fortalecido su vínculo con México.

Tanto es así que ha iniciado los trámites para obtener la nacionalidad mexicana, motivado por su aprecio por el país y porque su hija nació en territorio mexicano.

Sin embargo, Volpi ha dejado claro que su naturalización no está relacionada con una aspiración para ser convocado a la Selección Mexicana.

En entrevista con Fox Sports, el arquero descartó cualquier intención de buscar un lugar en el Tri, asegurando que la portería mexicana está bien cubierta con talento nacional.

“Por supuesto, ya estamos en trámites finales (de naturalización); espero que quede bien claro, para que no haya malas interpretaciones. Siempre lo voy a decir: hoy, la portería de México no necesita; los porteros mexicanos son buenísimos. Hacemos eso cada día, que estamos preparados para este rol. No se necesita un portero extranjero; a mí me encanta que la gente hable, por el sentido del orgullo, porque al final eso te demuestra que estás haciendo bien tu trabajo, pero la intención no es esta. Yo llevo 10 años aquí en el país; desde el día que llegué, en 2014, y hoy una parte de mi vida es aquí. El tema de la naturalización es mucho por eso”, afirmó Volpi.

El arquero, quien ha sido figura en equipos como Querétaro y Toluca, enfatizó que su decisión de naturalizarse responde a un profundo vínculo emocional y personal con México, y no a cuestiones deportivas.

